[VIDEO] Allá en el banderín andá baila Sigue el guyryry del baile que realizó el pelotero Romeo Benitez ante el banderín del corner ubicado en sector Norte, donde estaba ubicada la hinchad…

Sigue el guyryry del baile que realizó el pelotero Romeo Benitez ante el banderín del corner ubicado en sector Norte, donde estaba ubicada la hinchada de Cerro.

Fue durante el clásico, minuto 67, cuando Olimpia ganaba 2 a 0 al Ciclón.

Los videos corren ápe ha pepe, y ahora saltó uno nuevo, donde hinchas cerristas dicen que todo fue premeditado.

Un nuevo video muestra a Mateo Gamarra señalando a Romeo el sector norte, hasta donde debía correr para bailar. Ndaje eso estaba previsto, de quien metía el gol tenía que hacer ese baile ¿Vos viste?