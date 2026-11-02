[VIDEO] El emotivo regalo de un comunicador a su mami El periodista y comunicador Edu Aguilera sorprendió a su madre, doña Claudelina Miguela, con un regalo de cumpleaños inolvidable: entradas en primera fila para ver en Asunción, en vivo, a su ídolo de toda la vida, Marco Antonio Solís “El Buki”.

Meses atrás, doña Claudelina le había comentado a su hijo su deseo de asistir al concierto del cantante mexicano, un artista que la acompañó durante toda su vida y con quien comparte generación. A partir de esa charla, Edu comenzó a planear el regalo en complicidad con su hermana.

“Mi mamá está llegando a Asunción y le voy a regalar una entrada para ir a ver a Marco Antonio Solís. Ella no tiene ni idea que le voy a hacer esta sorpresa”, contó a sus seguidores Eduardo.

La familia llevó a la mujer engañada hasta Asunción con la excusa de compartir una cena de cumpleaños. Mientras viajaban, Edu puso música de “El Buki” fingiendo desinterés. En plena charla casual, doña Claudelina preguntó si aún quedaban entradas disponibles, aunque fueran las más accesibles. En ese instante, Edu le pidió que revisara su celular: en la pantalla aparecieron los boletos de primera fila, acompañados por la noticia de que él mismo sería su acompañante.

La mami al principio pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, al confirmar que era real, la emoción dio paso a la euforia.

Durante el trayecto al show, Edu bromeaba diciéndole a su mamá que estaba “borracha de amor por Marco Antonio Solís”, mientras ella elogiaba la cabellera y las canas del cantante. “Vamos a verle al churro, canoso. Me gusta su cabellera, la cana le deja churro”, he’i la doña.

“Yo no esperaba este regalo”

Ya en el recital, madre e hijo vivieron una noche a puro canto y emoción. Doña Claudelina confesó que era la primera vez que asistía a un evento de esa magnitud y que quedó impactada al ver a su ídolo a pocos metros del escenario. Entre gritos, bailes y piropos para “El Buki”, la interpretación de “Si no te hubieras ido” fue el punto culminante que terminó dejándolos a ambos sin voz, coronando un sueño cumplido.

“Yo no esperaba este regalo. Gracias a mi hijo cumplí mi sueño porque mi hija me llevó hasta Asunción para cenar y disfrutar, había sido armaron todo un plan y me dieron la sorpresa que me regalaba entradas para el concierto. Primero no creí, después me confirmó que sí”, dijo doña Claudelina quien no olvidará este momento que le regalaron.