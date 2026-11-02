[VIDEO] El inesperado anuncio de “El más cálido”, ¿vuelve la movida tropical? Darío González, el más cálido, está feliz por el retorno de un un formato que ya estuvo en pantallas al inicio del 2000. “Más de 20 años esperando es…

Darío González, el más cálido, está feliz por el retorno de un un formato que ya estuvo en pantallas al inicio del 2000. “Más de 20 años esperando este reencuentro con la gente, con la música y con ese escenario que siempre dio espacio a los grupos nacionales e internacionales! ¡Calor Tropical volvió!”, escribió en su muro del Instagram para anunciar la buena nueva al rollo.

El locutor invitó al rollo a ser parte de esta nueva propuesta que reaparece con la onda del streaming. El rollo puede corear y bailar canciones del ritmo tropical con su stream. “¡Comienza una nueva era, una nueva temporada de Calor Tropical! En la conducción, Cynthia Alvarenga, junto a todo el equipo, a través de nuestras plataformas digitales. ¡Calor Tropical está de vuelta!”, insistió con alegría.