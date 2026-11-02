[VIDEO] ¿Era para roja? Comparan con expulsión de Jean Fernandes Guyryry tremendo se armó en La Nueva Olla luego del gol de Romeo Benitez para el segundo del Olimpia.

Guyryry tremendo se armó en La Nueva Olla luego del gol de Romeo Benitez para el segundo del Olimpia.

Fue en el minuto 66 donde pelotero fue al banderín norte, donde estaba toda la hinchada cerrista e hizo un bailecito.

Eso desató el sarambí entre jugadores y ni qué decir de la hinchada del Ciclón, quienes lo tomaron como una burla. Pedían tarjeta roja para Benitez, pero solo ligó amarilla por festejo provocador.

“Este festejo era para tarjeta roja. Era para expulsión directa sin embargo, no se cobró absolutamente nada. ¡Increíble lo que estamos viendo!“, ”Si era un cerrista el que bailaba, seguro le sacaban roja", “Nuevamente el árbitro no se anima a sacara un olimpero” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Incluso recordaron la expulsión de Jean antes de iniciar un clásico frente a Olimpia por gestos a la hinchada. Fue el 12 de diciembre de 2021 en la Supercopa Paraguay (en el Estadio de los Defensores del Chaco), donde fue expulsado vía VAR durante el calentamiento previo.

Recuerden, señores, recuerden. A Jean Fernandes lo expulsaron por muchísimo menos. Y ahora tenemos este festejo del jugador de Olimpia, que era para tarjeta roja directa. ¿Dónde está la misma vara para todos? Increíble, verdaderamente increíble. https://t.co/1fu5S0HqSa — Paso a Paso (@pasoapasopy) November 1, 2026