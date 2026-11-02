[VIDEO] “Vamos a estrellarnos”. Salta audio de minutos antes del accidente del avión Un avión pequeño se estrelló este domingo en un vecindario del sur de Florida y sus nueve ocupantes murieron, según autoridades de Estados Unidos.

Momento en que el avión se estrelló. AFP

Un avión pequeño se estrelló este domingo en un vecindario del sur de Florida y sus nueve ocupantes murieron, según autoridades de Estados Unidos.

El avión, que iba de Austin, Texas, a las Bahamas, se estrelló a las 12H50 locales.

Recorre un video publicado en redes sociales donde revela la última conversación que tuvo un piloto con una controladora aérea minutos antes de que la aeronave se precipitara al suelo en una zona residencial al sur de Florida, Estados Unidos. En el accidente murieron nueve personas.

Testigos del accidente describieron el momento como una guerra. “Parecía como si cayera un misil en plena ciudad”.

🚨🇺🇸 لقطة جوية| حفرة كبيرة أحدثها تحطم الطائرة.. وسكان: ظنناه صاروخاً خلّف تحطم الطائرة الخاصة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا حفرة كبيرة في موقع الاصطدام، فيما قال سكان محليون إن دوي الانفجار كان شديداً إلى درجة أنهم ظنوه صوت صاروخ. — أيمن الغبيوي Ayman Alghibiwi (@ayman999) November 1, 2026

The most heartbreaking footage so far of the Palm Beach plane crash has been released. You can see the exact moment the plane came through the clouds, they saw the ground, and she frantically said “We’re out of time” https://t.co/6qrXQWeRD5 — Aliholly (@Housebots) November 2, 2026