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[VIDEO] “Vamos a estrellarnos”. Salta audio de minutos antes del accidente del avión

Un avión pequeño se estrelló este domingo en un vecindario del sur de Florida y sus nueve ocupantes murieron, según autoridades de Estados Unidos.

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Momento en que el avión se estrelló. AFP

Un avión pequeño se estrelló este domingo en un vecindario del sur de Florida y sus nueve ocupantes murieron, según autoridades de Estados Unidos.

El avión, que iba de Austin, Texas, a las Bahamas, se estrelló a las 12H50 locales.

Recorre un video publicado en redes sociales donde revela la última conversación que tuvo un piloto con una controladora aérea minutos antes de que la aeronave se precipitara al suelo en una zona residencial al sur de Florida, Estados Unidos. En el accidente murieron nueve personas.

Testigos del accidente describieron el momento como una guerra. “Parecía como si cayera un misil en plena ciudad”.

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