Zenaida Delgado deja el Senado en medio del escándalo por supuesto “cobro de peaje” La senadora Zenaida Delgado presentó este lunes su renuncia al Congreso Nacional, luego del escándalo que se desató por las denuncias sobre supuestos…

La senadora Zenaida Delgado presentó este lunes su renuncia al Congreso Nacional, luego del escándalo que se desató por las denuncias sobre supuestos cobros indebidos de dinero a funcionarios del Parlamento, conocidos como “peaje”.

La salida de la legisladora fue confirmada por el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, quien informó que Delgado decidió dar un paso al costado en medio de la polémica. El caso generó un sarambi en el Congreso, luego de que salieran a la luz las denuncias sobre presuntos cobros por nombramientos.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla he’i que ahora la investigación queda en manos del Ministerio Público, que deberá revisar las denuncias y determinar qué ocurrió. Con su renuncia, Delgado deja su banca en la Cámara Alta, mientras el escándalo por los supuestos cobros sigue dando que hablar en el ámbito político.