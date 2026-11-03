¡Acto de amor! Eleemí quién se fue a donar su sangre El acto de donar sangre es uno de los actos de amores más sublimes que puede realizar una persona ya que es donar vida a los necesitados.

El acto de donar sangre es uno de los actos de amores más sublimes que puede realizar una persona ya que es donar vida a los necesitados.

La Novia del Mundial Larissa Riquelme se acercó hasta el Banco de Sangre del Hospital del Trauma de Asunción, para donar su sangre avei al termino de su jornada laboral y compartió en sus redes un mensaje y unas instantáneas avei de ese acto de amor.

“Termino mi día donando un poquito de mi sangre, con la esperanza de ayudar a salvar una vida. Hoy estoy aquí por un vecino de la familia que ayer recibió seis disparos, que Dios lo abrace, le dé fuerzas para seguir luchando y le permita volver a casa con los suyos, porque a veces, lo poquito que damos puede significar una vida entera para alguien más”, escribió la bellura en su Instagram.

Luego comentó que ella es donante avei de órganos y de médula, “quizás muchos no lo sepan, pero soy donante de órganos”, escribió en su Instagram.

“Dios quiera que ese día esté muy lejos, pero si algún día mi vida termina y puedo darle una segunda oportunidad a alguien más, que así sea, mi familia conoce mi deseo y lo he dejado por escrito”.