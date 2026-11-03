Alertan sobre estafas por mensajes de texto Los delincuentes siguen buscando la manera de sacarle plata a la gente y ahora utilizan mensajes de texto (SMS) para intentar engañar a sus víctimas.

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3 de noviembre de 2026 - 15:04

Los delincuentes siguen buscando la manera de sacarle plata a la gente y ahora utilizan mensajes de texto (SMS) para intentar engañar a sus víctimas.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) lanzó una alerta a la ciudadanía ante la circulación de mensajes falsos que piden transferencias de dinero con la excusa de devolver fondos o entregar supuestos beneficios económicos.

Los estafadores buscan convencer a las personas de que primero deben depositar una determinada suma para recibir después una devolución de dinero. ¡No caigas en la trampa!

El MITIC recomienda tener mucho cuidado y seguir estas indicaciones:

- No abrir enlaces sospechosos que lleguen de números desconocidos.

- No compartir contraseñas, códigos que llegan por SMS o WhatsApp, claves bancarias ni datos de tarjetas.

- Desconfiar de cualquier mensaje que pida transferir dinero para recibir una supuesta devolución.

- No reenviar cadenas ni mensajes dudosos sin antes comprobar si son verdaderos.

Las autoridades recuerdan que ninguna institución seria te va a exigir que deposites plata primero para devolverte dinero.

Además, si hay dudas sobre anuncios o supuestas medidas económicas y bancarias, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP).