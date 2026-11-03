Alertan sobre estafas por mensajes de texto

Los delincuentes siguen buscando la manera de sacarle plata a la gente y ahora utilizan mensajes de texto (SMS) para intentar engañar a sus víctimas.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) lanzó una alerta a la ciudadanía ante la circulación de mensajes falsos que piden transferencias de dinero con la excusa de devolver fondos o entregar supuestos beneficios económicos.
Los estafadores buscan convencer a las personas de que primero deben depositar una determinada suma para recibir después una devolución de dinero. ¡No caigas en la trampa!
El MITIC recomienda tener mucho cuidado y seguir estas indicaciones:
- No abrir enlaces sospechosos que lleguen de números desconocidos.
- No compartir contraseñas, códigos que llegan por SMS o WhatsApp, claves bancarias ni datos de tarjetas.
- Desconfiar de cualquier mensaje que pida transferir dinero para recibir una supuesta devolución.
- No reenviar cadenas ni mensajes dudosos sin antes comprobar si son verdaderos.
Las autoridades recuerdan que ninguna institución seria te va a exigir que deposites plata primero para devolverte dinero.
Además, si hay dudas sobre anuncios o supuestas medidas económicas y bancarias, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP).