Angelito de 3 años murió ahogado en el río Tragedia y luto en el norte del país.

Un angelito de apenas tres añitos murió ahogado en el río. La desgarradora desgracia oiko en la tranquila comunidad de Tape Ka’aguy, San Pedro de Ycuamandyyú, San Pedro. El mitã’i estaba aparentemente descansando en su pieza mientras sus padres hacían cosas de la casa.

En un descuido, los papás fueron a mirar la cama y se toparon con la peor pesadilla: la criatura no estaba. Comenzaron una desesperada búsqueda a los gritos por todo el patio y los alrededores de la vivienda. El penoso rastrillaje terminó a unos 75 metros del hogar, justo a orillas de las traicioneras aguas del Jejuí.

Allí encontraron el cuerpito inerte del inocente nene tendido a la vera del caudaloso cauce hídrico. Los familiares lo alzaron en brazos y corrieron hasta el Hospital Regional de San Pedro para salvarlo. Pese a la rápida reacción, los médicos de guardia confirmaron que el pequeño ya no tenía signos de vida.

El fiscal Ángel Rodríguez y peritos forenses intervinieron en el penoso caso que destrozó a toda la zona.