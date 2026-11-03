Banco Central inicia el procedimiento de resolución de ueno bank El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad, mediante la correspondiente resolución de su Directorio de fecha 2 de noviembre de 2026, …

La estatal garantiza que la medida es aplicada conforme a los parámetros establecidos en la ley.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad, mediante la correspondiente resolución de su Directorio de fecha 2 de noviembre de 2026, iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank.

La decisión se adoptó tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

La medida busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero, enmarcándose en la Ley N.º 2.334/03, “De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”.

El procedimiento de resolución comprende las actuaciones previstas en la ley para atender la situación de la entidad. En este marco, la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial a la fecha de la resolución. Los interventores tendrán como prioridad preservar los activos de la entidad y ejecutar, dentro de sus atribuciones legales, las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución.

Garantía y protección a los depositantes

La protección de los depositantes es una prioridad del procedimiento. Los depósitos cuentan con una garantía de hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica en cada entidad financiera, conforme al régimen legal aplicable. Este límite equivale, a la fecha, a G. 228.300.000. La cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual. Asimismo, el BCP llevará adelante los mecanismos previstos en la ley para procurar la mayor protección posible de los saldos que excedan la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La medida responde a la situación particular de la entidad. El BCP destaca que se trata de un caso puntual, que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo. El objetivo del BCP es atender este caso de manera ordenada y preservar la confianza en el sistema financiero.

Investigación de responsabilidades y convocatoria

El BCP conducirá el procedimiento con orden y estricto apego a la ley. Las decisiones, los mecanismos que se implementen y las indicaciones para los depositantes se comunicarán a través de sus canales oficiales. Se recomienda a los depositantes y al público consultar esas comunicaciones y evitar tomar decisiones basadas en rumores o información no verificada.

La protección de los depositantes irá acompañada de la investigación de las responsabilidades que correspondan, dentro de las competencias legales del BCP. Cuando proceda, se aplicarán sanciones que correspondan y se notificará a las autoridades competentes. El compromiso institucional del Banco Central del Paraguay es actuar con firmeza y responsabilidad para proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera.