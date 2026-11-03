Barrios advierte que un juicio político frenará oportunidades para el país El senador Antonio Barrios afirmó que impulsar un juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, acarreará un grave perjuicio económic…

El senador Antonio Barrios afirmó que impulsar un juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, acarreará un grave perjuicio económico al país. El senador Antonio Barrios alertó que un juicio político a Peña frenará el desarrollo del país. El parlamentario Antonio Barrios habló este martes con la prensa en Encarnación y en ese sentido, respaldó la figura del presidente de la República, Santiago Peña.

Al responder sobre la reiterada defensa que Peña hizo de la conducción del Banco Central del Paraguay (BCP) semanas atrás, Barrios aseveró que el jefe de Estado no actuó con mala intención. “Yo creo que el presidente puso personas de confianza en el Banco Central; que esas personas no hayan honrado la confianza del presidente, él no tiene la culpa. Defendió la autonomía porque probablemente recibió informes que no correspondían, probablemente le mintieron”, afirmó.

Las advertencias de Horacio Cartes

Barrios confirmó públicamente que el titular del Partido Colorado y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, mantuvo reuniones reiteradas con el jefe de Estado en las que le transmitió su preocupación directa por el desempeño de la cúpula del BCP.

“En las reuniones que tuvo Cartes con el presidente le comentó sobre la situación y le pidió que arregle dicha situación. Y el presidente decía que las cosas iban a arreglarse y que iba a tomar medidas en el asunto”, detalló Barrios. El senador justificó los tiempos del mandatario al asegurar que las determinaciones de fondo ya están en curso. “Es que tomó la medida; ahora tomó el presidente la medida. Creo que está cambiando al presidente del Banco Central y ahí ya va a venir el cambio del directorio y se van a ir abriendo las causas correspondientes”.

Juicio político: sí al directorio del BCP, no al presidente

Consultado sobre las alternativas constitucionales que analiza el Congreso, Barrios diferenció las responsabilidades del gabinete económico de las del Ejecutivo nacional. Consideró viable aplicar el juicio político a las autoridades reguladoras del BCP, pero rechazó categóricamente trasladar la figura al mandatario.

“Juicio político para la gente del Banco Central sí se puede plantear. Para el Ejecutivo yo creo que no corresponde. Desde mi banca digo no. Un juicio político al presidente va a dejar un gran retraso en nuestro país; vamos a perder grandes oportunidades que están vigentes. Tenemos que ser muy cautos en hablar de juicio político”, alertó.