Basilio Núñez exige al BCP garantizar los depósitos de los ahorristas El presidente del Congreso Nacional expresó su preocupación por la situación de los ahorristas y pidió al Banco Central garantizar el acceso a los fo…

El presidente del Congreso Nacional expresó su preocupación por la situación de los ahorristas y pidió al Banco Central garantizar el acceso a los fondos. También reclamó investigar a los organismos de regulación y supervisión, incluida la vía penal. Basilio Núñez pidió al BCP garantizar los depósitos de los afectados y reclamó investigar las responsabilidades del caso.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan miles de ciudadanos para acceder a sus ahorros. Señaló que la prioridad del Poder Legislativo debe ser proteger a los depositantes afectados. El titular del Congreso exigió al Banco Central del Paraguay (BCP) garantizar los depósitos, restablecer el acceso a los fondos y brindar información clara a los ahorristas.

También reclamó una investigación exhaustiva sobre la actuación de los organismos encargados de la regulación y supervisión financiera.

Asimismo, pidió que cualquier cambio de autoridades se realice sin afectar la continuidad de las operaciones y que se adopten medidas para resolver la situación en el menor plazo posible.