Beltrán triste por ver a Cerro tan mal El ex goleador azulgrana también dijo lo que piensa del mal estado del Ciclón y una nueva derrota en el Clásico en La Nueva Olla.

Guillermo “Memo” Beltrán, ex jugador de Cerro Porteño, habló con La Tribu 1120 AM y dijo lo que pensaba sobre la nueva derrota azulgrana en La Nueva Olla ante Olimpia por 2-0, tropiezo que enciende aún más la crisis que se instaló ya desde hace meses en Barrio Obrero.

“Lamentable, no tenemos juego ni actitud, hay que mejorar bastante”, sentenció el ex 9 del Ciclón que se cansó de hacerle goles al Franjeado tanto con Cerro como con otros equipos. “Da tristeza ver al equipo así, la gente viene a apoyar y no se ve nada, volver a la cancha después de mucho deja mal a uno que quiere al club, y en eso Olimpia se destacó y se llevó el juego”, afirmó.

“Memo” además refirió que “no sé de qué estarán hablando íntimamente, pero deberían ser autocríticos y mejorar urgente”. Insistió en que mucho pasa por la actitud de los jugadores, de quienes asegura que no estuvieron nunca a la altura del desafío en donde el Azulgrana volvió a fracasar como local ante su tradicional rival.