Celeste Amarilla pide prudencia ante eventual juicio político para evitar inestabilidad La senadora Celeste Amarilla advirtió que una eventual destitución sin evaluar las consecuencias podría generar inestabilidad política y social. Sost…

La senadora Celeste Amarilla advirtió que una eventual destitución sin evaluar las consecuencias podría generar inestabilidad política y social. Sostuvo que el país no debe quedar expuesto a una crisis mayor. La senadora Celeste Amarilla pidió cautela ante un eventual juicio político a Santiago Peña y advirtió que una destitución podría generar mayor inestabilidad política y social.

La senadora Celeste Amarilla cuestionó desde el Congreso Nacional la crisis financiera y sostuvo que el presidente Santiago Peña, por su experiencia como economista y exministro de Hacienda, no puede alegar desconocimiento sobre la situación.

Sobre un eventual juicio político contra Peña, afirmó que existen elementos que ameritan analizar esa posibilidad, pero pidió actuar con prudencia. Las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla coincidieron con lo expresado esta mañana por el colorado Antonio Barrios, quien advirtió que impulsar un juicio político al presidente Santiago Peña causaría un grave perjuicio económico al país.

Ambas posturas surgen luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) informara sobre el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank.