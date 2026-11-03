Convocan a sesión extra en el Senado para tratar medidas clave La Cámara de Senadores fijó para este martes a las 14:40 una sesión extraordinaria para analizar medidas legislativas de emergencia ante la crisis ba…

La Cámara de Senadores fijó para este martes a las 14:40 una sesión extraordinaria para analizar medidas legislativas de emergencia ante la crisis bancaria.

La Cámara de Senadores convocó a una sesión extraordinaria para este martes 3 de noviembre, a las 14:40, para tratar medidas legislativas de emergencia ante la crisis bancaria.

Entre los puntos previstos figura un proyecto de ley que plantea modificar la Ley N.º 2334/03 para establecer el anticipo de la garantía de depósitos en un plazo de 72 horas. La iniciativa propone que el Fondo de Garantía de Depósitos pague hasta diez salarios mínimos por depositante, previa compensación de sus obligaciones con la entidad financiera.

También contempla la actualización obligatoria de los registros de ahorristas y mecanismos de asistencia de liquidez del Banco Central del Paraguay para garantizar los pagos. Además, el orden del día incluye el tratamiento de la renuncia de la senadora Zenaida Delgado.