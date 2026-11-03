El clásico sigue, pero ahora por el tema “bailecito” El festejo de Romeo Benítez tras su gol en “La Nueva Olla” sigue dando que hablar. La polémica incluso rememoró ex festejos de azulgranas y siguió el debate.

El bailecito de Bernardo Romeo Benítez que encendió la polémica en el clásico y sigue dando que hablar hasta ahora.

El clásico entre Cerro y Olimpia continúa, pero esta vez girando sobre otro tema que nada que ver con fútbol. El festejo de Romeo Benítez tras el 2-0 del Decano sigue generando un guyryry jefe y la polémica generó todo tipo de comentarios.

Por un lado, los dueños de casa que consideran que el bailecito que hizo el jugador de Olimpia fue totalmente innecesario y que fue una provocación total que terminó generando todo el bolonqui que se dio al final. Los hinchas del Ciclón hasta piden una sanción para el pelotero de la “O”.

Pero, por el lado del Decano la defensa no se hizo esperar. Los hinchas apelaron al archivo y trajeron del pasado festejos clásicos de azulgranas como Walter Fretes, Jorge Achucarro y Claudio Aquino, entre otros, que también bailaron frente a la hinchada rival y no tuvo el mismo final.

Desde la directiva Franjeada el que tomó la palabra fue Álvaro Bilbao, vicepresidente del club, quien indicó que nada que ver luego que Romeo haya tenido una mala intención.

“Uno puede entender la emoción de ese momento, el gol que hace Romeo es un gol extraordinario. Entonces, yo veo su festejo como es él, un chico sencillo, un chico alegre, que vive el fútbol con muchísima pasión. Entonces, yo te puedo decir que le conozco personalmente, yo no veo maldad en ese festejo”, expresó Bilbao en charla con la 1120 AM.

Hasta un jueguito hicieron del baile

A la hora de cargar al tradicional rival el ingenio de los hinchas no tiene límites. Este lunes, unos fanáticos del Franjeado armaron a toda velocidad un videojuego denominado “Baila Romeo”, en referencia al festejo del goleador Franjeado en “La Nueva Olla”, para continuar con los festejos por el clásico ganado.

Los muchachos del grupo Franjeado.com fueron los ideólogos de esta cargada que realmente se hizo con mucho ingenio y rápidamente tuvo aceptación entre los olimpistas.

El juego consistía en mover a un jugador que sería Bernardo Romeo Benítez, cerca del banderín del córner, evitando que los proyectiles que tiraban los hinchas azulgranas impacten en él y así ir sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

“¡El juego del Clásico! Hacele bailar a Romeo esquivando proyectiles y aguantá el mayor tiempo posible”, dice la presentación del juego en las redes de Franjeado, que está causando furor.

Contra “Reco” irán los mismos

El plantel Franjeado ya retomó los trabajos este lunes después de lo que fue el triunfo en el clásico y ya se piensa en lo que será el juego de este miércoles ante Recoleta en el ueno Defensores del Chaco desde las 21:15 Hs.

Pablo “Vitamina” Sánchez ya anunció que seguirá sin poder contar con Juan Vera, Juan Fernando Alfaro y Hugo Sandoval, todos todavía en etapa de recuperación de sus respectivas lesiones. El equipo en principio sería el mismo que arrancó ante Cerro Porteño el domingo y hasta la lista de concentrados sería la misma del fin de semana pasado.