¡Esa es la acti! Reinita he’í que tiene muchos sueños por cumplir todavía La Teen Reina Mundial del Turismo Paraguay 2026 Luna Villamayor compartió en las redes sociales sus logros obtenidos recientemente como soberana juve…

La Teen Reina Mundial del Turismo Paraguay 2026 Luna Villamayor compartió en las redes sociales sus logros obtenidos recientemente como soberana juvenil en el evento mundial de belleza que se realizó en Ciudad del Este.

“Me llevo dos hermosos reconocimientos primera Finalista y Mejor Cabello no fue el resultado que tanto soñé y por el que trabajé con todo mi corazón, me quedo con algo mucho más grande: las experiencias vividas, las amistades que me llevo, las personas maravillosas que conocí y cada enseñanza que me dejó este camino”, escribió la reinita en Instagram.

Luna comentó que dio lo mejor de sí durante la competencia de belleza, “di lo mejor de mí en cada actividad, en cada presentación y en cada momento. Lo entregué todo y aunque esta vez la corona no fue para mí, no significa que haya perdido, porque hay victorias que no se llevan en una corona, sino en el corazón, en los recuerdos y en todo lo que uno aprende durante el recorrido”.

“No veo este resultado como una caída sino como una oportunidad para crecer, aprender de cada experiencia, fortalecerme y seguir preparándome para nuevos desafíos. Los sueños no terminan aquí y mucho menos las ganas de seguir adelante”.

La mitakuña agradeció a todas las personas por el apoyo, confianza y estuvieron a su lado en esa experiencia inolvidable. “Gracias por hacerme sentir ganadora incluso antes de conocer el resultado. Esto no es un final, es un nuevo comienzo, no me rindo porque todavía hay muchos sueños por cumplir y mucho camino por recorrer”, escribió finalmente en Instagram.