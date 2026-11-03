“Hacer historia con mi hermano en cancha es algo único” Fatecha fue promesa en la “O”, casi dejó el fútbol y ahora fue figura trascendental de Atlántida

Atlántida, equipo que militará en la categoría Intermedia desde el próximo año, tuvo a un Gianlucca Fatecha como principal figura en el ascenso. El ex Olimpia, entre otros, fue clave en la temporada del cuadro oceánico. Fatecha charló con Crónica y contó que se tuvo que reinventar para poder chutar en la categoría. Avei se mostró emocionado por compartir plantel junto con su hermano y reveló que estuvo a punto de dejar la pelota por las lesiones.

“Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera, ya que justo hace 10 años que debuté en Primera, pasé por varios clubes. Para mí fue algo único porque también es un club donde mi abuelo en su momento ayudó mucho, es muy amigo de la familia. También mis tíos, mi papá y este año me tocó a mí junto con mi hermano, quien estuvo conmigo en el plantel. Ser parte logrando un ascenso es muy lindo, no todos los años se puede pelear eso, hacer historia con mi hermano en cancha es algo único”, tiró de entrada.

Gianlucca celebra el título junto a su padre y hermano

Sobre su emoción al consumarse el subcampeonato, he’i que “aparte de recordar a mi familia, me acordé de mi abuelo que ya no está con nosotros, también mi hermano, porque ya tengo mis años jugando en Primera, tengo un recorrido y mi hermano viene haciendo sus primeras armas, era importante para mí darle una mano y que pueda jugar el próximo año en Intermedia. Yo pasé momentos difíciles y ellos lo sufrieron muchísimo, entonces darle una alegría con mi hermano en cancha es algo único que no pensaba experimentar, gracias al club Atlántida se pudo hacer”, explicó sobre la relación con Giuliano de 19 pirulos y que juega de extremo.

Acerca de cuestiones que afectaron su estadía en Primera, reveló que “creo que las lesiones me jugaron una mala pasada también, volviendo de Bélgica estuve como 2 años sin jugar por un problema de rodilla luego de una mala praxis, me tuve que operar tres veces la rodilla derecha, era complicado, en un punto se me pasó por la cabeza dejar el fútbol y todo, pero gracias al apoyo familiar pude volver a jugar. A más de uno le sorprendería el nivel futbolístico que estoy teniendo”.

“En ningún momento dejamos de

creer que todo esto era posible”

El equipo “oceánico” disputará la Intermedia en el 2027.

El jugador de 28 pirulos avei remarcó que “la clave estuvo en la unión de grupo que hubo, desde dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, porque en ningún momento dejamos de creer que todo esto era posible. Obvio que tuvimos momentos complicados, de repente no sacábamos el resultado, pero igual no bajamos los brazos nunca, por suerte en esta última fecha pudimos lograr el ascenso”, mencionó.

“En Atlántida me reinventé un poco, ya que juego como volante central y ya no como enganche, eso creo que fue clave para encontrar un buen nivel en la categoría, eso me permitió ser capitán, figura en muchos partidos, los compañeros también me ayudaron mucho a que todo eso sea posible, tenemos un gran grupo humano”, destacó.