IPS: Aguinaldo para jubilados se pagará desde el 17 de noviembre El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó esta mañana que el aguinaldo para jubilados comenzará a pagarse el 17 de noviembre. Además, inició ge…

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó esta mañana que el aguinaldo para jubilados comenzará a pagarse el 17 de noviembre. Además, inició gestiones para recuperar sus inversiones de ueno bank. La previsional asegura que los pagos a jubilados y pensionados se cumplirán conforme al calendario establecido.

El aguinaldo para jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) comenzará a pagarse el próximo 17 de noviembre, conforme al cronograma previsto por la institución. La gerente Financiera, Gladys Vera, aseguró para tranquilidad de los jubilados, que los recursos para cumplir con los pagos mensuales están garantizados y explicó que estos se financian con los aportes obrero-patronales, por lo que no dependen de las inversiones financieras de la previsional.

La funcionaria señaló que el beneficio adicional anual será cubierto con intereses y rentas que ya fueron reservados específicamente para ese compromiso. Vera también dijo que se trabaja en la habilitación de cuentas en otra entidad bancaria para unos 32.000 jubilados que anteriormente cobraban a través de ueno bank. Los detalles del proceso de migración serán comunicados en los próximos días, a fin de garantizar la continuidad de los pagos.

Inician acciones para recuperar inversiones

Por otra parte, el IPS inició los procedimientos administrativos y legales para recuperar sus inversiones en ueno bank, entidad que atraviesa un proceso de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP). La institución deberá ajustarse a las disposiciones del organismo regulador, que tiene a su cargo el proceso y la evaluación de los activos y pasivos del banco.

Los recursos comprometidos representan aproximadamente el 9% de la cartera de inversiones de la previsional e incluyen certificados de depósito de ahorro y bonos financieros adquiridos en 2024, según se informó esta mañana en una conferencia de prensa. Respecto a los controles, los representantes del IPS señalaron que las colocaciones se realizaron dentro de los límites legales y prudenciales.

Asimismo, indicaron que utilizan los indicadores financieros publicados mensualmente por el Banco Central para evaluar la situación de las entidades bancarias. Durante 2026 no se efectuaron nuevas inversiones en dicha entidad bancaria, debido a que la previsional había alcanzado el límite máximo permitido por la Ley N.º 7235 de Jubilaciones y Pensiones.