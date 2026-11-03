IPS garantiza pago a jubilados y pensionados La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, conversó con la radio 650 AM La Tribu y pidió tranquilida…

Desde IPS aseguraron que los depósitos se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, conversó con la radio 650 AM La Tribu y pidió tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que el pago de los haberes jubilatorios y el beneficio adicional del aguinaldo están 100% garantizados para el próximo 17 de noviembre, respetando el calendario oficial previsto.

“Quiero dar esa tranquilidad a todos nuestros jubilados y pensionados: este próximo 17 de noviembre los cobros de haberes jubilatorios, acompañados de su beneficio adicional de aguinaldo, están garantizados”, aseveró la alta funcionaria de la previsional.

La aclaración surge luego de conocerse la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, entidad financiera donde operaba una parte considerable de los beneficiarios de la previsional.

Migración masiva de cuentas bancarias

De acuerdo con los datos brindados por Vera, la medida incluye directamente a una importante porción del padrón de jubilados, por lo que la institución ya activó los protocolos operativos correspondientes.

“De los 93.000 jubilados que tiene el IPS, aproximadamente 32.000 tienen cuenta habilitada con la entidad ueno bank. Vamos a iniciar inmediatamente un proceso de habilitación en otras entidades bancarias”, explicó.

La gerenta precisó los detalles del plan de contingencia implementado:

Proceso de transferencia: “Creemos que va a ser algo sumamente rápido; vamos a ver en qué entidad se nos da la facilidad de poder migrar esos datos”, sostuvo Vera.

Comunicación a beneficiarios: “En los próximos días vamos a comunicar por qué mecanismo y por qué entidad estarían percibiendo sus haberes en la fecha marcada”, remarcó.

Respaldo de fondos y red de convenios

Desde la previsional enfatizaron que el inconveniente responde exclusivamente a un trámite de migración de datos y no a la disponibilidad de recursos económicos.

Gladys Vera explicó que los haberes se financian con los ingresos del aporte obrero-patronal, mientras que el aguinaldo se encuentra cubierto por los intereses de las inversiones financieras del fondo.

Asimismo, la gerenta destacó que el IPS opera habitualmente con 14 entidades bancarias del sistema local, lo que da un amplio margen de gestión para reubicar las acreditaciones de los 32.000 usuarios afectados antes de la fecha señalada de cobro.