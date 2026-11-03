Le desfiguró la cara a su chuli La víctima fue una joven de 18 años.

¡Feroz golpiza a su chuli! Una péndex de 18 años ligó una tremenda golpiza en la cara. El repudiable hecho oiko sobre la avenida Primer Presidente casi Overava, en plena capital. La jovencita quedó con el rostro destrozado a causa del cobarde ataque que sufrió en la calle.

El principal sospechoso de semejante violencia fue identificado como Brian C. (19). Efectivos de la comisaría 10ª acudieron tras la alerta del 911, pero en el sitio ya no había nadie. La angustiada mamá de la chica avisó a los polis que su hija fue derivada volando a un hospital.

Tras desfigurarle el rostro a su pareja, el arriero rajó rápidamente y continúa prófugo de la ley. La víctima no se calló nada y fue directo a radicar la denuncia formal en sede policial. La fiscala Olga González, especialista en violencia familiar, ya tomó cartas para imputar al sujeto.

La muchachada exige que atrapen cuanto antes al agresor y que pague derechito tras las rejas.