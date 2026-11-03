Luciatti ya tiene dónde mandarse a mudar El jugador argentino, que en dos años no jugó casi nada en Cerro, ya tendría todo acordado para volver a un grande de su país.

Abel Luciatti, jugador traído a Cerro Porteño por Diego Martínez a principios de 2025 y que casi no jugó, ya habría conseguido nuevo club teniendo en cuenta que el Ciclón prescindirá de él para la próxima temporada. Este sería nada más y nada menos que el San Lorenzo de Almagro de Argentina.

Curiosamente, Luciatti deja al azulgrana pidiendo la liberación de su pase y encima reclamando una deuda de Cerro para con él. El argentino llegó a Barrio Obrero procedente de Lanús, como una de las apuestas para reforzar la última línea del Ciclón, pero su paso por la institución estuvo marcado por las lesiones y la falta de continuidad.

En casi dos años, apenas jugó siete partidos oficiales y no logró convertir goles. Su situación dentro del plantel también había cambiado semanas atrás, cuando la directiva azulgrana decidió incluirlo entre los apartados del grupo principal junto a otros cuatro futbolistas: Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta y Cristhian Paredes.

La decisión formó parte de una reestructuración impulsada por la dirigencia, que anunció el final de ciclo de los jugadores mencionados. San Lorenzo de Almagro fue el club en el que Luciatti tuvo sus primeros pasos como futbolista, y todo pinta ahora volverá allí.