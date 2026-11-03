¡Oky el amor! Escuchana un poco la declaración de amor de “Chirola”❤️ El vocalista de la banda Kchiporros Roberto “Chirola” Ruíz Díaz homenajeó a su esposa Antonella Volpe con una hermosa canción por su décimo aniversar…

El vocalista de la banda Kchiporros Roberto “Chirola” Ruíz Díaz homenajeó a su esposa Antonella Volpe con una hermosa canción por su décimo aniversario de bodas.

Esta canción fue editada especialmente para la ocasión y la sorprendió en las redes sociales al publicar en su Instagram oficial.

El cantante eligió filmar el material visual en la ciudad de Bilbao, España, frente mismo al famoso Museo Guggesheim.

“¡Me voy a morir!¡Lloroooo!”, respondió Anto en la publicación de su mena, quienes unieron sus vidas el 26 de noviembre del 2016 en Sanber.

“¡Salud, felicidades y larga vida juntos Anto y Chiro!, “que hermosoooo, felicidades amigoss”, “ma’ena que lindo esto, felices 10 años Anto y Chiro, por muchos años más de amor”, “amooooooo esta pareja, ¡¡felicidad eterna para ambos juntos siempre!!”, postearon los amigos de la pareja.