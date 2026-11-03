Policía refuerza la seguridad en el microcentro de Asunción ante convocatoria ciudadana

La Policía Nacional puso en marcha un fuerte operativo preventivo en el microcentro de Asunción para garantizar la seguridad y evitar cualquier inconveniente durante la jornada de este martes.
El despliegue de agentes busca dar tranquilidad a trabajadores, comerciantes y ciudadanos que circulan por la zona, además de garantizar que los bancos, negocios y oficinas puedan seguir funcionando normalmente.
El director de Policía de Asunción, comisario Francisco Ávalos, aclaró que la alerta policial no significa que exista una amenaza o una situación de peligro, sino que se trata de un procedimiento habitual para tener a la mayor cantidad posible de uniformados disponibles ante cualquier eventualidad.
La presencia policial también tiene como objetivo acompañar una convocatoria ciudadana pacífica prevista para las 18:00, frente al Panteón Nacional de los Héroes, en la esquina de Palma y Chile.
Los uniformados realizarán recorridos y controles en las inmediaciones de bancos, comercios y edificios corporativos. También ayudarán a ordenar el tránsito y facilitar el desplazamiento de las personas que regresan a sus casas después de la jornada laboral.
Desde la Policía insistieron en que la intención es prevenir cualquier inconveniente y permitir que la ciudadanía realice sus actividades con tranquilidad y total normalidad.