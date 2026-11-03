¡Que ternura! Lo que Sole Cardozo quiere para su churro Días después de haber estado muy románticamente en el concierto de Marco Antonio Solis, Sole Cardozo está de fiesta nuevamente porque su mena, el emp…

La pareja está de fiesta por el cumpleaños del rey de la casa, Alexis Vera.

Días después de haber estado muy románticamente en el concierto de Marco Antonio Solis, Sole Cardozo está de fiesta nuevamente porque su mena, el empresario Alexis Vera cumple años. La rubiaza sacó toda su ternura en público, para dedicarle unas hermosas palabras a su churro.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Que la vida te regale muchísimos años más, salud y felicidad. Deseo de corazón que todos tus sueños se sigan cumpliendo. Te amo y quiero verte siempre feliz”, le dijo con sentimiento al metalúrgico.

El rollo se sumó a los saludos y los buenos deseos, los seguidores felicitaron a la pareja. “Mi pareja favorita”, tiró más de uno en las reacciones.