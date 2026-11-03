Senado aceptó la renuncia de Zenaida Delgado y ya tiene reemplazante La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, este martes, la renuncia de Zenaida Delgado y, de paso, tomó juramento al doctor Faisal Huespe, del Par…

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, este martes, la renuncia de Zenaida Delgado y, de paso, tomó juramento al doctor Faisal Huespe, del Partido Cruzada Nacional, quien ocupará su banca. Delgado había presentado su renuncia el lunes, alegando motivos personales y familiares.

Según explicó en su nota, decidió dar un paso al costado debido a la exposición pública de los últimos días y al impacto que esta situación tuvo en su familia. Sin embargo, dejó bien en claro que su renuncia no significa que esté admitiendo las supuestas irregularidades que se le atribuyen, relacionadas con denuncias de presuntos cobros de dinero a funcionarios de su despacho.

La ahora exsenadora también señaló que seguirá defendiendo su postura ante las acusaciones y agradeció a la ciudadanía por la confianza que depositó en ella, además de reconocer a los legisladores que respaldaron su derecho a ser escuchada y presentar su defensa.