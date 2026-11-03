Tragedia familiar: ¡Papá mató a su hijo de dos balazos! El hijo, adicto a las drogas, habría atacado con un kyse al papá.

Un karai mató a balazos a su propio hijo tras una violenta discusión. El sangriento suceso oiko este domingo en una vivienda del distrito de Carlos Antonio López, Itapúa. La víctima fatal, un muchacho de unos 30 pirulos, cayó tendido en el piso tras recibir dos plomazos.

La doña de la casa omombe’u que padre e hijo se venían desafiando a los gritos durante toda la mañana. El fallecido, quien sería adicto a las drogas, se descontroló y atropelló a su papá con un cuchillo en mano. Para defenderse del ataque, el padre desenfundó su arma de fuego y descerrajó tres tiros certeros.

Dos de los proyectiles impactaron de lleno en el cuerpo del joven, quien falleció de manera instantánea. Tras el fatídico desenlace, el autor dejó las dos armas sobre una mesa y rajó rápidamente del sitio. Agentes de Criminalística incautaron el revólver y el cuchillo ensangrentado para las pericias de rigor.

El comisario Alcides Florentín confirmó que el atacante prometió entregarse a la Fiscalía con su abogado.