“Venía soñando con esto”, contó Edu Delmás

El “príncipe” de Olimpia, Eduardo Delmás, se llevó todos los elogios tras la victoria del Decano en “La Nueva Olla”. Con su golazo, que abrió el camino del triunfo, sumado a una tremenda actuación, el nuevo ídolo de la hinchada franjeada disfruta de un momento único.
“Muy feliz. Un triunfo clave, pudimos ganar los cuatro clásicos del año y seguimos ahí firmes por la pelea por el bicampeonato. Y este es un partido muy importante que nos ayuda a seguir ahí en la cima”, comentó Edu a “Olimpia Media” tras el triunfo en Barrio Obrero.
Delmás contó también que todo lo que le está pasando es como estar viviendo un sueño y vale el doble porque sirve para que el Decano siga peleando por otro título.
“Un año soñado creo yo. Venía soñando esto toda mi vida y hoy estoy consiguiendo todo lo que algún día soñé. Hermoso el gol, hermoso el año que estamos haciendo y estamos firmes ahí en la pelea y vamos a ir por el bicampeonato”, destacó.
Eso sí, el “príncipe” no se duerme en los laureles y ya apunta sus flechas hacia Recoleta, el rival de este miércoles en el ueno Defensores del Chaco por la Fecha 18 del Torneo Clausura 2026.
“Ahora ya a pensar en el miércoles que es otra final. Sabemos que cada partido es importante y vamos a dar todo por conseguir los tres puntos”, sentenció.