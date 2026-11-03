Vicepresidente de ueno Bank se presentó en Investigaciones de la Policía Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente de ueno Bank, se presentó este martes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacion…

Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente de ueno Bank, se presentó este martes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y quedó detenido, a disposición del Ministerio Público. La información fue confirmada por su abogado, Álvaro Cáceres.

Más temprano, otros dos directivos de la entidad bancaria también se habían presentado ante las autoridades, en medio del escándalo que sacude a la institución financiera.

El caso tomó estado público este martes, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera ueno Bank por una supuesta deficiencia en su índice de solvencia, que habría caído por debajo del 50% del mínimo exigido por las normas vigentes. La situación generó un fuerte revuelo en el sector financiero.