[VIDEO] Atendé un poco por qué se siente sola la influencer “Me siento sola”, he´i la influencer Sole´i Riquelme en las redes sociales. Su mami le hiso un regalito purete, pero no tuvo en cuenta un detalle. “M…

La Sole´i mostró todo el amor que sienten el uno por el otro en su familia.

“Me siento sola”, he´i la influencer Sole´i Riquelme en las redes sociales. Su mami le hiso un regalito purete, pero no tuvo en cuenta un detalle. “Mi mamá me regaló un corpiño. No se si poner por mi cabeza. Gracias mami”, he´i. Así le mostró al rollo que el sostén que le quedaba muy grande.

Cuando pilló el tema se fue corriendo a la pieza de su madre a decirle, “Grande ko me queda. Pero mamá yo muy sola me siento con este corpiño”, he´i.

La simpática situación trascendió en las redes sociales y el rollo se sumó a los comentarios donde tiraron festival de risas. Algunas de laschi se sintieron identificadas y comentaron sus experiencias.