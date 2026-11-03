[VIDEO] Es el mejor de la clase y tiene 4 patas: ¡Se llama Garfield! Lo adoptó una profe del 6° grado y se integró totalmente con los alumnitos.

El Gato Garfield, alumno ejemplar y estudioso de una escuela en San Antonio.

¡Una estrella de cuatro patas! Un michi estudioso hace furor en una humilde escuela de San Antonio. El animalito mimado se llama “Garfield Cabrera”, tiene 16 pirulos y asiste sagradamente al sexto grado. El mbarakaja asiste a la Escuela Isaac Cabrera y se ganó el corazón de toditos los mitã’i del aula.

Apareció hace dos años y medio maullando en el corredor y desde esa vez nunca más faltó a clase. “Él entra de mañana, forma la fila con sus compañeros y atiende como un niño más”, contó la maestra Belén Mereles a diario Crónica, quien la había adoptado hace 2 años y medio.

La chocha profe agregó que “el gatito participa en bailes, gimnasia, fiestas de San Juan y hasta pasa al frente para exponer temas. A la hora del desayuno escolar es el más exigente: si no toma primero su leche, no deja empezar”.

La docente, con 24 años enseñando y a pasos de jubilarse, lo cuida con el alma como a un hijo. “El año pasado mis alumnitos me dijeron que abra una cuenta de TikTok para Garfield y sus videos se viralizaron en las redes. Internautas de España, México y Cuba escriben a diario encantados con la inteligencia del animalito”.

Agregó que “le pusieron ese nombre porque es enojón, tiene un apetito voraz y duerme como el personaje animado. Es el mejor alumno de la escuela, pero el único que nunca pasa de grado”, bromeó la doña feliz.

Gracias a su fama, “sus seguidores costearon estudios médicos completos por más de 3 millones de guaraníes, recibió donaciones, comida de primera, ropitas, platitos y hasta una casita de una empresa de Ciudad del Este. Cada Día del Niño apaga las velitas y consigue hamburguesas, tortas y regalitos para todos sus compañeritos”.

En el día del Niño festejan el cumpleaños del gato estudioso Garfield.

Un animalito que sirve como terapia

La profe indicó que el gatito ayuda muchísimo al comportamiento de los alumnos en clase. “Garfield es un gato terapia, los chicos están felices con su presencia en el aula. En clase reina el silencio total para no molestarlo y los alumnitos aprendieron a respetar la vida animal”, aseveró.

La profe Belén Mereles la adoptó hace 2 años y medio.

Está enfermito hína

Lamentablemente, el querido Garfield lleva 15 días sin ir a la escuela porque sigue un tratamiento médico. El mbarakaja padece de una fuerte neumonía y precisa antibióticos puntuales, por lo que guarda reposo. “Está en mi casa y siendo medicado, y los alumnos hasta ya me piden ir a visitarlo a mi casa y pregunten cuando va a volver el michi”.