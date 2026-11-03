[VIDEO] Falleció pelotero luego de recibir un fuerte golpe en un partido “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad” fue el comunicado de club Tenerife sobre el trágico fallecimiento …

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad” fue el comunicado de club Tenerife sobre el trágico fallecimiento de Jesús De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El delantero se disponía a controlar una pelota en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel. El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias. Según la prensa española, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado. El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.

“No hay palabras de consuelo”

En un principio, se había informado de que se encontraba “estable dentro de la gravedad”, aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había “empeorado neurológicamente”.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro. “Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, añadió el club canario.