Villarreal: “me sacaron cuando veníamos bien con la Reserva” Javier Villarreal fue hasta hace unas semanas el responsable de las Formativas y la Reserva azulgrana, pero aseguró que fue sacado de manera agresiva.

El ex entrenador de formativas y de la reserva de Cerro Porteño, Javier Villarreal, habló con el programa Fútbol a lo Grande acerca de su salida del cargo hace ya unas dos semanas, todo como parte de la supuesta reestructuración del cuerpo técnico en el Ciclón impulsada por la dirigencia.

“Salí hace dos semanas, de repente me sacaron cuando veníamos bien con la reserva, con 5 victorias, con los chicos de 19 a 21 años del club, trabajando un poco ya con el carácter de los muchachos, y después de un triunfo ante Ameliano me avisaron que ya no era más parte del club”, señaló el también ex jugador y semifinalista de la Sudamericana 2009 con el Ciclón.

Villa relató cómo fue la notificación de su salida: “me avisó el profe (Roberto) Torres, que asumió la coordinación, me avisó que no era parte del proyecto nuevo, pero me pareció bastante agresivo la forma por parte de la directiva, sin una causa clara y faltando poco para el fin de temporada, me llenó de tristeza, sumado a la situación del club que está atravesando en estos momentos”.

Javier duró justo un año en las Formativas y la Reserva, comentando que “me abrió las puertas Juan Cruz Anselmi, primero con los más chicos del club. Subí en junio a la reserva, luego se fue el profe y asumí como principal como por cuatro meses, y luego me topé con esto, la salida de todo el cuerpo técnico”.

Sobre su desvinculación y la parte legal, reconoció que todo se hizo en regla: “todo muy bien en ese sentido, esperando nada más volver en algún otro momento, por las formas y las fechas uno queda sin nada en esta etapa del año”.