“Vine a despedirme de ustedes, yo no sé fingir demencia” Con mucha tristeza Mina Feliciángeli anunció que se despide de VMedia y agradeció al rollo por estar siempre en sintonía con ella.

En medio del llanto se despidió de su lugar de trabajo y dijo estar muy dolida.

“Por una cuestión de educación yo no puedo quedarme acá y hablar mal del dueño del lugar donde trabajo”, dijo entre lágrimas la periodista Mina Feliciangeli para despedirse de VMedia. Con todo el guyryry que se armó con la intervención del Banco Central del Paraguay a Ueno Bank, la comunicadora, con mucho dolor decidió dar un paso al costado. “Esto es una barbaridad lo que se ha hecho, entonces yo no me puedo quedar acá”, disparó.

“Realmente me costaba saludar porque me siento muy mal, les cuento. Yo no puedo entender que hayan hecho esto, sinceramente. No me cabe, o sea, mi cabeza y mi forma de pensar y de ser, yo no puedo creer que la gente haga algo así a tanta gente. Entonces yo en realidad vine a despedirme de ustedes y de toda la audiencia que nos sigue con tanto cariño porque yo no sé fingir demencia gente”, expresó en medio de las lágrimas.

“En lo personal me resulta incompatible seguir ejerciendo mis funciones periodísticas en una empresa cuyos propietarios obraron de manera tan desleal y ocasionaron daño a tantos paraguayos y al país. En consecuencia he decidido renunciar a VMedia”, sentenció.

“Quiero decirles gracias a todos ustedes compañeros. A todos, a todos por hacerme sentir tan bien a mis 67 años, que para mi fue como empezar de nuevo y casi me sentí como en mi primer trabajo”, se refirió a quienes la acompañaron en lo laboral todo este tiempo.

“Uno de los lugares donde más me hallé trabajando, es por los maravillosos compañeros que tengo y de verdad Raquel que también es una directora fabulosa que comparte el apellido, pero realmente no tiene ninguna responsabilidad en el campo financiero”, dijo Mina quien agradeció con mucha tristeza.