Ya están vicheando a Costas para que deje Cerro Un importante equipo del continente le está haciendo ojito al técnico del Ciclón a pesar de que el presi Reguera aseguró que se queda.

El técnico de Cerro Porteño, Gustavo Costas, estaría en la mira del Junior de Barranquilla para ser su nuevo entrenador de cara a la temporada 2027. Esto abre la posibilidad de que el DT curepa pueda dejar el Ciclón antes de lo previsto, ya que el presidente azulgrana, Blas Reguera, había asegurado que quieren asegurar su permanencia en el banco el próximo año.

Costas tiene contrato vigente con Cerro Porteño, pero su nombre vuelve a instalarse en el mercado colombiano, donde dejó una importante huella durante su paso por el Independiente Santa Fe, además de tener un conocimiento a fondo del fútbol colombiano y una experiencia que acumuló durante varias temporadas.

Todos estos antecedentes lo posicionan como una de las alternativas que maneja la institución barranquillera. El interés también se explica por la necesidad de reestructurar su proyecto deportivo de cara a la temporada 2027, en la que tendrá como uno de sus grandes desafíos la participación en la Copa Libertadores, señalan desde Colombia.

El conjunto de Barranquilla atraviesa complicado con muchos cambios en su conducción técnica, tras la salida de Alfredo Arias y el interinato de Sebastián Viera.