Yhú tendrá un nuevo espacio para cuidar y mimar a más de 120 niños Cada vez falta menos para que los peques de Yhú, en el departamento de Caaguazú tengan un lugar donde recibir cuidados, buena alimentación y atención…

Cada vez falta menos para que los peques de Yhú, en el departamento de Caaguazú tengan un lugar donde recibir cuidados, buena alimentación y atención especial durante sus primeros años de vida.

El nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) ya tiene un 95% de avance y está entrando en la recta final de las obras. El nuevo CAIPI, construido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya está prácticamente terminado y más de 120 niños podrán contar próximamente con un espacio preparado especialmente para su cuidado.

Entre las tareas que faltan están las instalaciones eléctricas, colocación de acondicionadores de aire, pintura, terminaciones y limpieza general del edificio. “Semillas del Futuro” es el programa nacional que impulsa estos espacios para que los niños tengan mejores oportunidades desde sus primeros años de vida.

La iniciativa contempla la construcción de 50 centros comunitarios en los 17 departamentos del país. En esta primera etapa se prevé habilitar 20 centros modelo.