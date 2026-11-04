[Video] Después de 40 años al volante, se jubiló entre aplausos y lágrimas Hay despedidas que no necesitan muchas palabras, porque hablan por sí solas. Y la de don Justo Antolín Vael fue una de esas que llegan al corazón. De…

Hay despedidas que no necesitan muchas palabras, porque hablan por sí solas. Y la de don Justo Antolín Vael fue una de esas que llegan al corazón. Después de 40 años de trabajo ininterrumpido como chofer de la empresa La Ovetense, finalmente le llegó el merecido descanso. Sus compañeros le prepararon una despedida sorpresa, con bombos, platillos y mucho cariño, sin imaginar que el momento terminaría recorriendo las redes sociales y emocionando a miles de personas.

“Jamás, pero jamás nos pasó por la cabeza que el video de mi papá se iba a hacer tan viral. Fue una sorpresa que le preparamos y estamos todos sorprendidos por la repercusión”, contó emocionada a Crónica, su hija Cynthia Vael.

Y es que don Justo no fue solamente un chofer que cumplía con sus recorridos. Durante cuatro décadas llevó pasajeros a distintos puntos del país, como Concepción, Pedro Juan Caballero, San Pedro y Yby Yaú, entre otros destinos. Con lluvia, barro, caminos difíciles y largas jornadas, siempre estuvo al volante.

Pero si algo lo distinguió fue su calidad humana. Según contó su hija, muchos pasajeros todavía lo recuerdan por su buen trato y su corazón solidario. Incluso, en varias ocasiones, no quería cobrarles el pasaje a los estudiantes que viajaban hasta Asunción para poder seguir sus estudios.

“Había pasajeros que se acordaban de él desde cuando eran estudiantes. Mi papá era muy empático con la gente, especialmente con los adultos mayores. Muchos hablaron muy bien de él”, relató Cynthia.

EN EL CAMINO TAMBIÉN ENCONTRÓ EL AMOR

Entre tantos kilómetros recorridos, don Justo también encontró a la mujer que se convertiría en el amor de su vida. Durante sus viajes a Puerto Rosario, departamento de San Pedro, conoció a quien hoy es su esposa. En aquella época no había celulares ni WhatsApp. Para comunicarse, había que recurrir al teléfono de línea baja o escribir cartas. Y fue justamente en una oficina de Antelco, donde trabajaba su futura compañera de vida, que nació el romance. “Cuando él llegaba a Puerto Rosario, iba a llamar a su familia y ahí conoció a mi mamá. Se enamoraron y después ya no quería dejar de ir a esa ciudad”, recordó entre risas.

UN CORAZÓN QUE NUNCA OLVIDÓ A LOS SUYOS

No todo fue fácil durante esos 40 años. El trabajo le exigía pasar gran parte de su vida lejos de su familia de Villa Ygatimí, Canindeyú. Muchas veces no podía compartir con su madre y sus hermanos, pero cuando formó su propio hogar tuvo una promesa que siempre cumplió. “Nunca dejó de pasar con nosotros Navidad ni Año Nuevo. Esas fechas eran sagradas para papá”, contó su hija.

También hay historias que muestran el enorme corazón de este trabajador. Cynthia recordó que, en una ocasión, su padre quedó varado durante unos 15 días debido al mal estado de los caminos y las lluvias. Sin embargo, su preocupación principal no era su situación, sino que los pasajeros llegaran a destino.

“Él se quedaba con su colectivo, pero pedía que llevaran a los pasajeros como sea, incluso con tractor, para que pudieran llegar”, relató. Y entre tantos pasajeros también nació una amistad muy especial con una abuelita del interior, a quien visitaba cada vez que pasaba por su casa. Le llevaba chipa, le cumplía pequeños pedidos y hasta le compró un perfume.

“La señora le recordaba muchísimo a su mamá, ya fallecida, y cada encuentro era una emoción difícil de esconder, siempre que pasaba por la ciudad en donde vive la abuela, él se quedaba a saludarla, darle un abrazo y pedirle la bendición. Un día antes de jubilarse, pidió que su último viaje fuera a la ciudad en donde vive la abuela, cuando pasó por ahí pidió permiso a sus pasajeros y se bajó a darle el último abrazo a la señora, pero prometió que cada vez que podía iría a visitarla”, finalizó.