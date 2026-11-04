El puntero quiere seguir sonriendo y va por “Reco” Olimpia recibe a Olimpia en el Defensores del Chaco por la fecha 18.

Con un poco de resaca todavía por la victoria en el clásico, Olimpia quiere dar otro paso hacia el bicampeonato y en ese contexto recibirá esta noche (21:15 h) la visita de Recoleta en el Defensores del Chaco.

El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, fortalecido por la última victoria ante Cerro Porteño en “La Nueva Olla”, tomó una distancia importante al frente de la tabla de posiciones del Torneo Clausura y está con el firme objetivo de seguir sumando de a tres para acercarse cada vez más a una nueva consagración.

El DT no confirmó aún qué onceno pondrá de entrada esta noche en Sajonia, pero los concentrados son los mismos que encararon el clásico del fin de semana pasado, aunque el equipo que arranque el compromiso podría tener modificaciones atendiendo el desgaste físico aculuado de las últimas fechas y que inmediatamente después tiene un duelo ante Guaraní (sábado) con viaje a Encarnación incluído.

Bernardo Romeo Benítez, Richard Sánchez y Sebastián Ferreira son algunos de los nombres que podría aparecer de recambio en el cuadro franjeado.

Pero, enfrente estará el revitalizado Recoleta, que en las últimas tres fechas se acordó de sumar puntos, recaudó dos triunfos y un empate y, fortalecido por la última victoria ante Ameliano, con goleada incluida, buscará dar el golpe y bajar al puntero. Jorge González no confirmó equipo, pero mantendría la base que despachó la fecha pasada a la “V azulada”.