Ho’a uno de los prófugos del Penal de Emboscada El mismo fue pillado en el distrito de Ypejhú, Canindeyú.

¡Cayó el prófugo! La Policía recapturó en la frontera a peligroso narco que rajó de Emboscada. Robert Arsenio Merlo Villalba (44) fue pescado esta mañana en pleno centro de Ypejhú, Canindeyú. El arriero se había escapado de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza el pasado 25 de octubre.

Al ser acorralado por los uniformados, el ñato quiso hacerse del vivo dando el nombre de su hermano. Pero los capos policiales le metieron el dedo al sistema AFIS y sus huellas cantaron su verdadera identidad. El sujeto soporta pesadas condenas encima por narcotráfico y homicidio, siendo considerado de alta peligrosidad.

El fiscal Néstor Narváez ordenó que sea trasladado bajo un feroz convoy hasta la comisaría 5ª de Curuguaty. Desde ahí la muchachada policial prepara su vuelta derechita a una celda bien asegurada tras las rejas.

Mientras tanto, su compa de fuga, el supuesto sicario y secuestrador Éver Ozuna, alias “Tanchí”, sigue con paradero desconocido. Los agentes del orden no bajan la guardia y le pisan los talones al peligroso malevo para mandarlo a la sombra.