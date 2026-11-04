MTESS habilita canales de atención para trabajadores ante resolución bancaria El Ministerio de Trabajo habilitó canales de consulta para empleados de Ueno Bank y otras empresas que forman parte del grupo empresarial, ante las p…

El Ministerio de Trabajo habilitó canales de consulta para empleados de Ueno Bank y otras empresas que forman parte del grupo empresarial, ante las posibles repercusiones laborales del proceso dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP). A través de estos mecanismos, los trabajadores podrán realizar consultas relacionadas con sus contratos, el pago de salarios, beneficios sociales, liquidaciones y otros aspectos de la relación laboral.

Trabajadores de Ueno Bank y de empresas que integran el conglomerado ya cuentan con canales específicos para consultar sobre su situación laboral ante el proceso de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Así lo informó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) que habilitó servicios de asesoramiento para orientar a los empleados sobre sus derechos y las eventuales implicancias de este procedimiento. El MTESS dispuso la línea de WhatsApp (0993) 308 100, y el correo electrónico consultatrabajadores@mtess.gov.py para atender las inquietudes de los empleados.

También está disponible la atención presencial en la sede central del Ministerio de Trabajo, ubicada en Herrera esquina Paraguarí, en Asunción. En el interior del país, los trabajadores podrán acudir a las Direcciones Regionales de Trabajo, donde recibirán asesoramiento dentro de las competencias de la institución.