Romeo “se pasa bailando”. Desde la familia de Romeo Benítez aseguraron que ni ahí hubo provocación en el festejo del clásico e indicaron que así como baila a los contrarios con la pelota, también fuera de la cancha se pasa moviendo el cuerpito con buena música.

POR ADÁN PANIAGUA

Después de toda la polémica que se armó en torno al bailecito de Bernardo Romeo Benítez en el clásico, los que salieron a respaldar al ídolo de Olimpia fueron sus familiares, quienes aseguraron que ni ahí luego hubo mala intención en este festejo.

En charla con Crónica, Luisa Benítez, hermana de Romeo, dejó en claro que el festejo no estaba ni preparado y fue algo del momento.

“Justo estábamos hablando y le estábamos diciendo que esperábamos su gol y todo eso, pero no, no nos contó nada del festejo. Fue en el momento, capaz fue de la emoción o algo así. Sinceramente fue de la emoción del momento, de su golazo y por eso”, comentó de entrada.

Eso sí, Luisa dijo que nada que ver luego que haya sido provocación a los cerristas. “Romeo no es así. Él de ninguna manera es de provocar ni nada. Creo que mientras uno respete al rival también tiene derecho a disfrutar su momento, pero siempre respetando al rival”, explicó.

Así también, contó que el ídolo franjeado se pasa luego moviendo el cuerpito en todo momento. “Un gol siempre se festeja y cada jugador tiene su manera de hacer, porque Romeo siempre suele bailar. Romeo en cualquier lado baila. Todo el tiempo. Nosotros nos vamos a su casa y lo primero que hace cuando está libre, se pasa bailando por toda su casa (risas)”, resaltó.

Disfrutando el momento

Luisa señaló también que dentro de la familia Benítez viven un momento de ensueño porque todos son fanáticos del Decano. “La familia es netamente olimpista. Mi papá era muy olimpista. Siempre decía cuando él era chico y le veía cómo jugaba decía luego: ‘Algún día mi hijo va a ser jugador, y algún día va a ser jugador de Olimpia, acuérdense’, recordó. Ahora, disfrutan de este presente de Romeo. “Es un orgullo demasiado grande”, destacó.