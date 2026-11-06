¡Farra total en el centro asunceno! Una multitud copó las calles tras la destitución de Santi Una multitud, integrada principalmente por jóvenes, salió a las calles del centro asunceno para celebrar la decisión política que sacudió al país.

Una verdadera fiesta se armó en Asunción tras la destitución de Peña.

Una multitud, integrada principalmente por jóvenes, salió a las calles del centro asunceno para celebrar la decisión política que sacudió al país.

Desde tempranas horas, ciudadanos de distintos puntos del Paraguay llegaron hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, donde poco a poco fueron copando la Plaza de Armas y las calles del microcentro.

Tras confirmarse la salida de Peña, el ambiente se transformó en una verdadera fiesta. Entre cánticos, pancartas, banderas tricolores y gritos de celebración, los manifestantes hicieron sentir su alegría.

Representantes estudiantiles y organizaciones sociales destacaron la movilización y calificaron la jornada como un momento histórico para el Paraguay.