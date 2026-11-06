“¡Hacé volar eso!” Cerro quita toda su publicidad de ueno El azulgrana ya no quiere saber nada de ver los carteles del banco de Miguel Vázquez, amigo del hoy ex presidente detenido Santiago Peña, en su casa.

El Club Cerro Porteño comenzó el retiro de los carteles de ueno bank de sus instalaciones, proceso que ya comenzó el pasado miércoles en el partido ante Libertad, ya que la camiseta azulgrana no contaba con el nombre del banco que armó tremendo bolonqui en todo el país, dejando a millones de paraguayas sin plata.

La Nueva Olla y hasta el nuevo polideportivo Juan José Zapag tenían el nombre de ueno bank, y está más que claro que los hinchas del Ciclón no quieren ver nada de eso en su casa, por lo que la dirigencia no tardó en actuar. La crisis del banco del Grupo Vázquez hasta afectó a los jugadores de la Selección Paraguaya, por lo que incluso ellos se manifestaron.

Teniendo en cuenta la victoria anterior ante Libertad ¿Será que Cerro volverá a ganar más ahora que el nombre del banco voló?