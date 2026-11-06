¡Qué bueno!... “Chanti” ho’uma hule! y lo busca la Justicia Santiago Peña Palacios dejó de ser presidente de la República tras ser destituido por unanimidad por la Cámara de Senadores, ahora es buscado por la justicia.

Santiago Peña Palacios dejó de ser presidente de la República tras ser destituido por unanimidad por la Cámara de Senadores, ahora es buscado por la justicia.

La destitución de Santiago Peña marca un punto de quiebre mbarete en la política paraguaya, consumada mediante un juicio político en el Congreso tras una severa crisis institucional y financiera vinculada a irregularidades bancarias.

Aunque el mandatario intentó dimitir previamente para aplacar la tensión social y partidaria, el Poder Legislativo he´i que no al expresi y optó por continuar el mecanismo constitucional para juzgar su responsabilidad por mal desempeño de funciones voi.

El rollo en el Parlamento, incluido los de su propio entorno votó por el chau de “Chanti”, el proceso concluyó formalmente con su remoción del Poder Ejecutivo, activando la línea de sucesión contemplada en la Constitución Nacional para restablecer la estabilidad institucional del país.

Vas a estar mejor… ¿en Tacumbú?

El Ministerio Público presenó una imputación contra el ahora expresidente en la causa N.º 92/2026. La investigación, según manejan medios locales, abarca presuntas irregularidades en la supervisión de ueno bank, posibles conflictos de intereses y la colocación de fondos públicos en la entidad financiera.