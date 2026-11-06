¡Se adelantó un chiqui! Pedro Alliana juró y ya es el nuevo presi del Paraguay En una jornada marcada por una fuerte movida política, Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo presidente de la República del Paraguay y el Dr. …

En una jornada marcada por una fuerte movida política, Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo presidente de la República del Paraguay y el Dr. Antonio Barrios como el nuevo vicepresidente, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político aprobado por el Congreso Nacional.

Alliana prestó juramento en la sede del Congreso, acompañado de su esposa, la diputada Fabiana Souto, quien desde ahora asume el rol de primera dama de la Nación.

El nuevo mandatario deberá completar el periodo constitucional hasta agosto de 2028, en medio de un escenario complicado por la crisis política y económica que atraviesa el país.

Por su parte, tras la salida de Peña del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público formalizó una imputación en su contra, abriendo un nuevo frente judicial.

Ahora, con Alliana al frente del Gobierno, la atención también se centra en el Congreso, donde deberán definir cómo se cubrirá la vacancia dejada en la vicepresidencia de la República.