Vecinos acompañan a la poli a vichear la casa del de “Dos patas” Loperro ya se autoconvocaron, en un ambiente de tranquilidad, a los alrededores de la casa del exmandatario, Santiago Peña, mientras la poli resguard…

Loperro ya se autoconvocaron, en un ambiente de tranquilidad, a los alrededores de la casa del exmandatario, Santiago Peña, mientras la poli resguarda la residencia del que fue rajado hace un toque del Palacio de los López, luego de ser chutado en un Juicio Político.

“Vamos a quedarnos de vigilia para que él no se vaya a su casa, que vaya a Tacumbú, convocamos a toda la ciudadania”, fusiló la ciudadana Andrea.

“Se tiene que ir preso, claro que es un privilegio que pase en su casa”, disparó Sergio.

Ambos vecinos del barrio La Piedad llegaron para vichear que el expresi “Chanti” no haga de las suyas y se dé una escapadita mba’e.

Como si no fuera suficiente todo el escrache popular que estuvo sufriendo el expresidente en los últimos días, algunos vecinos le hicieron sentir el “cariño” que le tienen al poner con un feroz parlante la conocida música de Paquita la del barrio, “Rata de dos patas”.