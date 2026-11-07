Alliana arrancó con los cambios y ya tiene nuevos ministros del Interior y MOPC Apenas agarró la lapicera presidencial, Pedro Alliana ya empezó a acomodar su equipo de gobierno. En su primer decreto nombró a Ariel Martínez como n…

Apenas agarró la lapicera presidencial, Pedro Alliana ya empezó a acomodar su equipo de gobierno. En su primer decreto nombró a Ariel Martínez como nuevo ministro del Interior, con la misión de reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a las familias paraguayas.

Pero no fue el único cambio. También designó a Juan Carlos Baruja al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), en reemplazo de Claudia Centurión.

Martínez no es nuevo en el cargo, ya que estuvo al frente del Ministerio del Interior entre enero y agosto del 2018. También fue viceministro de Seguridad Interna y trabajó durante varios años en el Ministerio Público, donde llegó a ser fiscal delegado de Delitos Informáticos.

Con estos nombramientos, Alliana comienza a conformar su equipo y a marcar el rumbo de su administración.