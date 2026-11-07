Alliana le pone freno a los viajes al exterior y exige a sus ministros hacer “tour” interno El nuevo presi pyahu, Pedro Alliana, ya marcó la cancha a sus ministros y demás autoridades: menos viajes al extranjero y más trabajo en territorio p…

Pedro Alliana se dirige a la nación en su primer discurso como presidente de la República, donde fijó la salud pública y la fiscalización del Estado como prioridades de su gobierno.

El nuevo presi pyahu, Pedro Alliana, ya marcó la cancha a sus ministros y demás autoridades: menos viajes al extranjero y más trabajo en territorio paraguayo.

Durante su primer discurso ante el Congreso, Alliana dejó en claro que su prioridad será atender los problemas de la gente y recorrer el país, en lugar de pasear por el extranjero.

“Ya se hizo suficiente en el exterior”, fue el mensaje que dejó el mandatario, quien pidió a los integrantes de su gabinete que solo salgan del país cuando exista un motivo realmente urgente.

Alliana insistió en que las autoridades deben estar cerca de la ciudadanía, escuchar sus reclamos y demostrar resultados con hechos, no solamente con palabras.

Además, anunció una política de austeridad que contempla un proyecto de ley para eliminar los gastos innecesarios del Estado.