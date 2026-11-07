Con la mirada fija hacia el “Bi” Olimpia va hasta Encarnayork para visitar a Guaraní y buscará dar otro paso hacia su consagración número 49.

La fiesta del clásico más viejo de nuestro fútbol se muda al Sur del país. Allí, en la ciudad del carnaval, Guaraní y Olimpia se citan este sábado en el estadio “Villa Alegre”, desde las 17:00, en un choque en el que el Legendario buscará frenar el ambicioso andar Franjeado hacia una nueva consagración.

El Franjeado, líder del Clausura, sabe que no puede pestañear en esta recta decisiva. Cada punto vale oro y una victoria en territorio encarnaceno podría significar un golpe de autoridad ante uno de sus tradicionales rivales. Del otro lado, Guaraní quiere arruinarle la fiesta, ratificar su buen momento y demostrar que también tiene argumentos para pelear arriba.

“Vitamina” volverá a meter mano al equipo que tendría varios retornos luego de lo que fue la goleada a Recoleta, con rotación incluída. Por su parte, Francisco Arce sabe qué estrategia usar ante el Decano y pondrá lo mejor de su repertorio para intentar acortar distancia y seguir soñando con pelear por el campeonato hasta el final.

Encarnación se prepara para una verdadera fiesta futbolera, con una multitud aguardando el pitazo inicial. Más de 12.000 localidades ya fueron colocadas y el ambiente apunta a ser espectacular.