¡El más enamorado! De Blas para su fortaleza El 6 de noviembre, en medio de todo el sarambi que tuvo el país, la periodista Dahiana Bresanovih sopló las velitas al celebrar un año más de vida. Y…

El 6 de noviembre, en medio de todo el sarambi que tuvo el país, la periodista Dahiana Bresanovih sopló las velitas al celebrar un año más de vida. Y su pelotero, Blas Riveros se puso en modo tierno para darle todo el kunu´u del mundo, “Feliz cumpleaños mi amor. Admiro mucho la mujer que sos, tu fortaleza, tu gran corazón y todo el amor que le das a nuestra familia”, he´i.

Ahí no terminó la declaración de amor, porque el capo del chute de Barrio Obrero siguió, “gracias por ser mi compañera, por todo lo que compartimos y por nuestro hermoso Bastian. Me hace muy feliz tenerte a mi lado y seguir construyendo nuestra vida juntos. Te amo muchísimo”. Ndi barbaro, oky el amor.